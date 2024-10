Giubileo 2025 Made in China: sequestrati 6 milioni di articoli religiosi. Erano pronti a invadere il mercato (Di martedì 15 ottobre 2024) Un Giubileo 2025 Made in China. Almeno per quello che riguarda il merchandising in vendita in negozi di souvenir. Dopo pendagli, rosari e braccialetti con sopra impressi abusivamente i loghi registrati dalla Santa Sede trovati  e sequestrati sugli scaffali di alcuni negozi di rivendita di Romatoday.it - Giubileo 2025 Made in China: sequestrati 6 milioni di articoli religiosi. Erano pronti a invadere il mercato Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unin. Almeno per quello che riguarda il merchandising in vendita in negozi di souvenir. Dopo pendagli, rosari e braccialetti con sopra impressi abusivamente i loghi registrati dalla Santa Sede trovati  esugli scaffali di alcuni negozi di rivendita di

Oggi 12 ottobre è la festa del Beato Carlo Acutis : diventerà santo durante il Giubileo 2025 -  La figura del Beato Carlo Acutis, di cui oggi 12 ottobre ricorre la memoria liturgica, è al centro della venerazione di un numero sempre maggiore di fedeli in tutto. . Sempre più venerato in tutto il mondo, il Beato Carlo Acutis, che si ricorda oggi 12 ottobre, esempio per i giovani, sarà canonizzato nel Giubileo 2025. (Lalucedimaria.it)

I lavori - iniziati a febbraio scorso - si concluderanno il 30 novembre - in vista del Giubileo 2025. È la prima ristrutturazione in 250 anni; l'ultimo restauro significativo risale al 1758 - Roma, 8 ott. I pellegrini in arrivo a Roma per il Giubileo potranno a breve riammirarlo senza le impalcature. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Baldacchino di San Pietro sta per tornare al suo splendore sembra essere il primo su iO Donna. Leggi anche › Capolavori del Barocco a Roma: la città ideale diviene ... (Iodonna.it)

Una mozione del M5S in Regione Puglia per incentivare le nuove professioni turistiche : "Cogliere opportunità Giubileo 2025" - Il testo è stato depositato dal capogruppo Marco Galante e dalla consigliera Rosa Barone" “I flussi turistici in Puglia - dichiara Barone - sono in. . Il M5S in Regione Puglia ha presentato una mozione per "impegnare la Giunta ad incentivare la nascita di figure professionali legate al turismo". (Baritoday.it)