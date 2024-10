Gioco legale: Acadi, Egp Fipe , “i divieti e le riduzioni di offerta non risolvono il disturbo da gioco d'azzardo, ma aumentano la criminalità organizzata creando effetti collaterali indesiderati" (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il fenomeno del gioco d'azzardo è importantissimo. Nel 2023 la raccolta complessiva ha raggiunto 140 miliardi di euro, ma la spesa effettiva degli utenti è di 20 miliardi di euro, il gettito fiscale su questi 20 miliardi è di 12 miliardi di euro, mentre 8 miliardi rimangono per la remunerazione delle filiere. Dal 2018 al 2023, la spesa per il gioco online è aumentata da 1,6 miliardi a 4,4 miliardi di euro, mentre quella per slot machine e videolotterie è calata di 2 miliardi di euro. Tuttavia, vietare la distribuzione fisica del gioco ha solo spostato la domanda su altri tipi di gioco e nell'illegale. A Varese, ad esempio, con le nuove limitazioni di orario che impongono 16 ore di chiusura al giorno solo per le slot, gli utenti si stanno spostando nelle sale a pochi chilometri in Svizzera. Liberoquotidiano.it - Gioco legale: Acadi, Egp Fipe , “i divieti e le riduzioni di offerta non risolvono il disturbo da gioco d'azzardo, ma aumentano la criminalità organizzata creando effetti collaterali indesiderati" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il fenomeno deld'è importantissimo. Nel 2023 la raccolta complessiva ha raggiunto 140 miliardi di euro, ma la spesava degli utenti è di 20 miliardi di euro, il gettito fiscale su questi 20 miliardi è di 12 miliardi di euro, mentre 8 miliardi rimangono per la remunerazione delle filiere. Dal 2018 al 2023, la spesa per ilonline è aumentata da 1,6 miliardi a 4,4 miliardi di euro, mentre quella per slot machine e videolotterie è calata di 2 miliardi di euro. Tuttavia, vietare la distribuzione fisica delha solo spostato la domanda su altri tipi die nell'il. A Varese, ad esempio, con le nuove limitazioni di orario che impongono 16 ore di chiusura al giorno solo per le slot, gli utenti si stanno spostando nelle sale a pochi chilometri in Svizzera.

