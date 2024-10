Fiorentina, ripresi gli allenamenti: Kean, Kayode e Pongracic ai box (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver concesso qualche giorno di riposo ai suoi, quest’oggi Raffaele Palladino è tornato a dirigere una seduta di allenamento al Viola Park di Bagno a Ripoli. La Fiorentina ha iniziato il suo percorso di avvicinmaento verso la sfida contro il Lecce, ma deve fare ancora i conti con Gosens, Comuzzo e Bove impegnati con el Nazionali e con qualche assenza causa infortunio. Non hanno effettuato allenamento sul campo con il resto dei compagni tre elementi ancora alle prese con problemi vari: Kean reduce da una lombalgia, Kayode con sindrome influenzale, e Pongracic, alle prese con i postumi di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il programma in casa viola per la giornata di domani prevede lo svolgimento di un’unica seduta di allenamento. Fiorentina, ripresi gli allenamenti: Kean, Kayode e Pongracic ai box SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver concesso qualche giorno di riposo ai suoi, quest’oggi Raffaele Palladino è tornato a dirigere una seduta di allenamento al Viola Park di Bagno a Ripoli. Laha iniziato il suo percorso di avvicinmaento verso la sfida contro il Lecce, ma deve fare ancora i conti con Gosens, Comuzzo e Bove impegnati con el Nazionali e con qualche assenza causa infortunio. Non hanno effettuato allenamento sul campo con il resto dei compagni tre elementi ancora alle prese con problemi vari:reduce da una lombalgia,con sindrome influenzale, e, alle prese con i postumi di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il programma in casa viola per la giornata di domani prevede lo svolgimento di un’unica seduta di allenamento.gliai box SportFace.

Fiorentina - ripresi oggi gli allenamenti : ecco come stanno Kean - Kayode e Pongracic - Dopo quattro giorni di riposo la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park questa mattina per preparare la prossima gara di campionato contro il Lecce, in programma domenica 20 ottobre alle 15 allo stadio Via del Mare. Assenti i quattro nazionali, ovvero Gosens e gli azzurrini Bove... (Firenzetoday.it)

