Fiamme Gialle i canottieri di Sabaudia negli Usa per l’Head of the Charles

Dal 16 al 21 ottobre i canottieri delle Fiamme Gialle sbarcheranno negli Stati Uniti d'America, più precisamente a Boston nella contea di Suffolk nel Massachusetts, per partecipare alla 60^ edizione della Head of The Charles, la più grande manifestazione al mondo di canottaggio disputata su tre giorni. Le gare, in programma dal 18 al 20 ottobre, si disputeranno sul fiume Charles che separa Boston e Cambridge, sul percorso di 3 miglia, circa 5.000 metri, e vedranno la partecipazione di oltre 11.000 atleti provenienti da tutto il mondo.

Fiamme Gialle - Ambra Sabatini a Livorno : con Fabrizio Mori nuova sfida verso Los Angeles 2028 - “Los Angeles 2028 non è solo un traguardo, ma un percorso da vivere intensamente, e voglio affrontarlo con la stessa determinazione con cui ho superato tutte le sfide della mia vita”. Oltre ai 100 metri piani, disciplina che l’ha vista protagonista e in cui punta ancora a migliorare il record mondiale personale, Ambra ha annunciato una nuova sfida: il salto in lungo. (Ilfaroonline.it)

Vela - Fiamme Gialle-Nice conquista il terzo posto alla 56esima Barcolana - Foto Ufficio Stampa Fiamme Gialle ilfaroonline. 30, in perfetto orario, 1757 imbarcazioni, hanno tagliato la linea di partenza della 56^ edizione della Barcolana, regata di assoluto rilievo internazionale, scelta quale evento sportivo conclusivo delle celebrazioni dei 250 anni dalla Fondazione della Guardia di Finanza: dai Mega Maxi fino ai modelli più piccoli si sono dati battaglia tra le acque ... (Ilfaroonline.it)

Arca SGR vince la Barcolana 56 - terzo il “Fiamme Gialle-Nice” - TRIESTE (ITALPRESS) – Arca SGR vince la Barcolana 56 presented by Generali tagliando il traguardo in 1 ora, 28 minuti e 14 secondi. Al Servizio navale della Guardia di Finanza è stato, infatti, affidato il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza in mare nel corso della manifestazione. Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata ... (Unlimitednews.it)