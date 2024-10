Festa della Castagna e del Marrone dop: l'evento ai nastri di partenza (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il 19, 20 e 26 e 27 ottobre a Caprese Michelangelo, Festa della Castagna e del Marrone DOP. La Castagna di Caprese Michelangelo è il prodotto agricolo più importante e noto del comune e uno dei collanti storici e sociali della piccola comunità.Info: capreseFestadellaCastagna@gmail Arezzonotizie.it - Festa della Castagna e del Marrone dop: l'evento ai nastri di partenza Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il 19, 20 e 26 e 27 ottobre a Caprese Michelangelo,e delDOP. Ladi Caprese Michelangelo è il prodotto agricolo più importante e noto del comune e uno dei collanti storici e socialipiccola comunità.Info: caprese@gmail

"Castagna in festa" a Camugnano - Non mancheranno crescente montanare, miele e birra. Verranno organizzati laboratori creativi per bambini e. Domenica 20 ottobre 2024 il bosco del Poranceto ospiterà l'evento "Castagna in festa": il frutto del bosco sarà protagonista della giornata tra caldarroste, castagnacci e farina di castagne. (Bolognatoday.it)

Irpinia Express : viaggio tra sapori e tradizioni alla Festa del Tartufo e della Castagna di Bagnoli Irpino - Domenica 27 ottobre, in occasione della 45ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero e della Castagna di Bagnoli Irpino, torna l’iniziativa dell’Irpinia Express, un affascinante viaggio a bordo di vagoni storici lungo l’antica tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio. L'evento unisce la... (Avellinotoday.it)

Festa della castagna. Si replica a Azzano - Un’iniziativa che cresce grazie all’impegno della pubblica assistenza. . Due i mezzi che faranno la spola lungo via Monte Altissimo, salendo da Malbacco, dove personale presente nella zona darà indicazioni sulle aree dove parcheggiare. Quando gli spazi saranno esauriti, le navette si sposteranno al parcheggio della Desiata. (Lanazione.it)