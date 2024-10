Erchie: ex sindaco ed ex assessori a processo, un'assoluzione e una condanna in abbreviato (Di martedì 15 ottobre 2024) Erchie – L’abuso d’ufficio, come noto, è stato depenalizzato. E’ per altre ipotesi di reato che Pasquale Nicolì e gli ex componenti della sua giunta andranno a processo. L’ex sindaco e gli ex assessori di Erchie sono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brindisi Brindisireport.it - Erchie: ex sindaco ed ex assessori a processo, un'assoluzione e una condanna in abbreviato Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024)– L’abuso d’ufficio, come noto, è stato depenalizzato. E’ per altre ipotesi di reato che Pasquale Nicolì e gli ex componenti della sua giunta andranno a. L’exe gli exdisono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brindisi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Erchie: ex sindaco ed ex assessori a processo, un'assoluzione e una condanna in abbreviato - Non luogo a procedere rispetto all'abuso d'ufficio, in quanto depenalizzato. Restano le altre contestazioni. Assolto il sociologo Leonardo Palmisano ... (brindisireport.it)

Erchie (Br).CONVEGNO AD ERCHIE SU “DIETA MEDITERRANEA, BENESSERE PSICOLOGICO ED ESERCIZIO FISICO PER UNA VITA SANA” - Si terrà il prossimo venerdì 18 ottobre il convegno “Dieta mediterranea, benessere psicologico ed esercizio fisico per un vita sana”, ... (brindisilibera.it)

Erchie, gestione della biblioteca comunale: assolto il sociologo Palmisano dall'accusa di concussione - Il sociologo di Bari, Leonardo Palmisano, 50 anni, è stato assolto dall'accusa di concussione in concorso nelle vesti di presidente della cooperativa Radici Future a ... (quotidianodipuglia.it)