Era alla guida, indagato il padre di uno dei tre tifosi del Foggia morti sulla Potenza-Melfi Deve rispondere di omicidio stradale colposo (Di martedì 15 ottobre 2024) La tragedia della perdita del figlio non è tutto. Per uno dei padri c’è anche l’accusa di omicidio stradale colposo. Era alla guida dell’auto scontratasi domenicasera con un’altra vettura sulla Potenza-Melfi. Nello schianto morti tre tifosi del Foggia di 13, 17 e 21 anni che erano a bordo. L’inchiesta a carico dell’uomo è della procura di Potenza. L'articolo Era alla guida, indagato il padre di uno dei tre tifosi del Foggia morti sulla Potenza-Melfi <small class="subtitle">Deve rispondere di omicidio stradale colposo</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Era alla guida, indagato il padre di uno dei tre tifosi del Foggia morti sulla Potenza-Melfi Deve rispondere di omicidio stradale colposo Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La tragedia della perdita del figlio non è tutto. Per uno dei padri c’è anche l’accusa di. Eradell’auto scontratasi domenicasera con un’altra vettura. Nello schiantotredeldi 13, 17 e 21 anni che erano a bordo. L’inchiesta a carico dell’uomo è della procura di. L'articolo Eraildi uno dei tredel di proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 400 tifosi per l'esordio - Recino e Iocolano guidano l'attacco - Prima gara di campionato, in esterna, per il Piacenza, che oggi domenia 8 settembre fa il suo esordio alle ore 15 in casa del Cittadella Vis Modena. Partita che per l'occasione sarà disputata allo stadio Braglia. Come comunicato dal club, sono stati venduti 280 biglietti ai tifosi... (Ilpiacenza.it)

Oltre 400 tifosi per l'esordio - Recino e Iocolano guidano l'attacco - Prima gara di campionato, in esterna, per il Piacenza, che oggi domenia 8 settembre fa il suo esordio alle ore 15 in casa del Cittadella Vis Modena. Partita che per l'occasione sarà disputata allo stadio Braglia. Come comunicato dal club, sono stati venduti 280 biglietti ai tifosi... (Ilpiacenza.it)