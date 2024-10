Gamberorosso.it - "Ecco come produciamo i nostri vini 'al naturale' ma senza difetti". La storia della cantina Paraschos

(Di martedì 15 ottobre 2024) Siamo nel Collio, in una terra di confine nel Nord Italia, per raccontare del primo Tre Bicchieri dell’azienda, ottenuto con il Collio Friulano Kaj Riserva ’21. L’azienda del Friuli porta un nome di origine greca: «Mio padre Evangelos è venuto a studiare a Trieste negli anni Settanta. Per pagarsi gli studi ha aiutato nel ristorante di famiglia di mia madre. Alla fine ha preferito l’enogastronomia alla carriera nell’ambito farmaceutico», racconta Alexis. L'esordio "convenzionale" L’azienda nasce nel 1997, pochi anni dopo l'accordo di Schengen che ha permesso maggiore libertà di spostamento tra i confini, incluse Italia e Slovenia. «Abbiamo acquistato all’asta i primi tre ettari. Appezzamenti che si trovavano tra San Floriano e Oslavia. Tuttavia, è stato mio nonno il primo a produrre vino che vendeva nel suo ristorante».