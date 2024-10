Cristiano Ronaldo e la battuta a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club” – Video (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo e Wojcech Szczesny si sono riabbracciati a margine di un match Polonia-Portogallo di Nations League, vinto dai lusitani per 3-1. La Federazione polacca ha poi rilasciato sui propri canali immagini esclusive dai tunnel degli spogliatoi. Dopo aver firmato qualche autografo e fatto una foto con i figli del portiere, Ronaldo ha detto ridendo a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”. Il riferimento è alla decisione del numero uno polacco di accettare il Barcellona, che lo ha cercato dopo il grave infortunio di Ter Stegen, pur avendo annunciato poche settimane prima il ritiro dal calcio giocato. La battuta sta però facendo infuriare sui social i tifosi della Juventus. I due infatti sono stati compagni in bianconero, Ronaldo secondo alcuni utenti avrebbe fatto così capire di non considerare la Juve una grande squadra. .com - Cristiano Ronaldo e la battuta a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club” – Video Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –e Wojcechsi sono riabbracciati a margine di un match Polonia-Portogallo di Nations League, vinto dai lusitani per 3-1. La Federazione polacca ha poi rilasciato sui propri canali immagini esclusive dai tunnel degli spogliatoi. Dopo aver firmato qualche autografo e fatto una foto con i figli del portiere,ha detto ridendo a: “Ti seiperin un”. Il riferimento è alla decisione del numero uno polacco di accettare il Barcellona, che lo ha cercato dopo il grave infortunio di Ter Stegen, pur avendo annunciato poche settimane prima il ritiro dal calcio giocato. Lasta però facendo infuriare sui social i tifosi della Juventus. I due infatti sono stati compagni in bianconero,secondo alcuni utenti avrebbe fatto così capire di non considerare la Juve unasquadra.

