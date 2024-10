Corruzione in Sogei, Andrea Stroppa referente di Musk si difende: "Estraneo". Ma c'è un documento misterioso (Di martedì 15 ottobre 2024) Il referente di Elon Musk in Italia Andrea Stroppa risponde alle accuse nell'ambito dell'indagine di Corruzione in Sogei che lo vedrebbe coinvolto Notizie.virgilio.it - Corruzione in Sogei, Andrea Stroppa referente di Musk si difende: "Estraneo". Ma c'è un documento misterioso Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Elonin Italiarisponde alle accuse nell'ambito dell'indagine diinche lo vedrebbe coinvolto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corruzione - arresti e perquisizioni a Sogei : indagato anche il referente di Elon Musk - . a i soggetti che sarebbero interessati dalle indagini ci sarebbero anche le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa, oltre al referente italiano di Musk che sarebbe accusato di aver ricevuto notizie riservate sull'appalto sul sistema satellitare Starlink L'articolo Corruzione, arresti e perquisizioni. (Ildifforme.it)

Corruzione - arrestato il dg di Sogei. Tra gli indagati anche un militare e l’uomo di Musk in Italia - Nell’informativa della Guardia di Finanza si parla di “un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del ministero della Difesa, sia in Sogei Spa, sia infine al ministero dell’Interno”. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti”, ha fatto sapere la società ... (Secoloditalia.it)

Corruzione in Sogei : tra i 18 indagati spunta anche Andrea Stroppa - il referente di Musk in Italia - C'è anche il referente di Elon Musk in Italia Andrea Stroppa tra i 18 indagati nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta su Sogei. Il dirigente della società Paolino Iorio è stato arrestato per corruzione.Continua a leggere . (Fanpage.it)