Ciclone mediterraneo in arrivo allerta maltempo sull’Italia

L'arrivo di un Ciclone mediterraneo è atteso in Italia a partire da mercoledì 16 ottobre 2024, con previsioni di piogge torrenziali, raffiche di vento e condizioni meteo particolarmente avverse. Il sistema ciclonico, nato dalle acque più calde del mediterraneo, dovrebbe colpire soprattutto le regioni meridionali, con possibili alluvioni lampo, disagi alla circolazione e danni alle infrastrutture. Che cos'è un Ciclone I cicloni mediterranei, noti anche come Medicane, sono fenomeni meteorologici simili agli uragani tropicali, ma sviluppati nel bacino del mediterraneo. Si formano quando masse d'aria calda e umida incontrano temperature marine elevate, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di vortici intensi con venti forti e piogge abbondanti.

In Sicilia caldo al capolinea : in arrivo il ciclone mediterraneo e la rinfrescata - In Italia sta arrivando il ciclone mediterraneo, causato dall’arrivo di una massa di aria fredda dalla Groelandia che si […] (Monrealelive. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano confermare il trend che seguirà tutta Italia anche se sulla nostra isola gli affetti saranno meno marcati. L’ondata di caldo sembra essere arrivata al capolinea anche in Sicilia. (Monrealelive.it)