Barella | Io so cosa vuol dire perdere

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolòha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo aver saltato gli ultimi tre impegni con l’Inter a causa della distrazione del retto femorale della coscia destra e aspetta solo di poter tornar in campo. Intanto però ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di Matteo Caccia, della quale è stata pubblicata un’anticipazione «Io ho perso una finale dell’Europeo Under 19, son dovuto andare via da un Mondiale con le giovanili perché mi sono rotto una mano e i miei compagni sono arrivati terzi, poi sono retrocesso col Cagliari e col Como, ho perso una finale di Champions League e una di Europa League – ha riassunto -. Quindi so». Nella sua carriera, naturalmente, anche tantissimi successi: «Ho vinto campionati, Coppa Italia, Supercoppa, Europeo Però è molto più facile spiegarevincere.