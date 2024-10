Auto scassinata per rubare valige, oggetti preziosi e computer: "Aiutateci a ritrovarli" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un furto a Capaccio Paestum. Questa volta i malviventi hanno preso di mira un’Automobile (Fiat 500 X di colore grigio metallizzato con tettuccio nero) parcheggiata nei pressi di un ristorante in zona Laura. I ladri, dopo averla scassinata, hanno portato via due valigie (una rosa e una blu) Salernotoday.it - Auto scassinata per rubare valige, oggetti preziosi e computer: "Aiutateci a ritrovarli" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un furto a Capaccio Paestum. Questa volta i malviventi hanno preso di mira un’mobile (Fiat 500 X di colore grigio metallizzato con tettuccio nero) parcheggiata nei pressi di un ristorante in zona Laura. I ladri, dopo averla, hanno portato via due valigie (una rosa e una blu)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juan Jesus : “Pedinato e auto scassinata - sicurezza zero” - Sempre nel 2009 Marcelo Zalayeta è stato narcotizzato in casa con la famiglia per poi essere derubato, furto in casa anche per Camilo Zuniga a cui i malviventi rubarono un anello in oro con diamanti, mentre alla moglie fu sottratto un Trilogy. In tempi più recenti, nell’ottobre del 2021 venne rubata la 500 Abarth di Diego Demme e poche settimane anche la celeberrima Panda dell’allenatore ... (Seriea24.it)

Juan Jesus : “Pedinato e auto scassinata - sicurezza zero” - Così il difensore del Napoli Juan Jesus, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. (Adnkronos) – "Sicurezza zero". Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ... (Webmagazine24.it)

Juan Jesus : “Pedinato e auto scassinata - sicurezza zero” - (Adnkronos) – "Sicurezza zero". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. "Sicurezza zero, pedinato per quasi un mese, oggi hanno […]. Il difensore ha reso noto l'accaduto postando due storie su Instagram, con tanto di video della vettura scassinata. (Periodicodaily.com)