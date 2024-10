Arpino di Casoria: Arrestato 57enne per la rapina ai danni di un anziano di 83 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di criminalità ha scosso la comunità di Arpino di Casoria, dove un uomo di 57 anni è stato Arrestato con l’accusa di aver rapinato un pensionato. La vicenda si è sviluppata in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Aversa. I dettagli dell’episodio rivelano metodi ingannevoli utilizzati dall’aggressore, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle nostre comunità. La rapina: i dettagli dell’accaduto L’incidente risale a settembre, quando l’anziano di 83 anni ha subito un’aggressione subito dopo aver prelevato la sua pensione presso l’ufficio postale di via Giustino Fortunato, a Casoria. Secondo la denuncia della vittima, l’uomo si era presentato come un assicuratore, un trucco che ha portato l’anziano a seguire l’aggressore in una zona più isolata. Gaeta.it - Arpino di Casoria: Arrestato 57enne per la rapina ai danni di un anziano di 83 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di criminalità ha scosso la comunità didi, dove un uomo di 57è statocon l’accusa di averto un pensionato. La vicenda si è sviluppata in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Aversa. I dettagli dell’episodio rivelano metodi ingannevoli utilizzati dall’aggressore, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle nostre comunità. La: i dettagli dell’accaduto L’incidente risale a settembre, quando l’di 83ha subito un’aggressione subito dopo aver prelevato la sua pensione presso l’ufficio postale di via Giustino Fortunato, a. Secondo la denuncia della vittima, l’uomo si era presentato come un assicuratore, un trucco che ha portato l’a seguire l’aggressore in una zona più isolata.

