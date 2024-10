Anticipazioni Uomini e Donne: Sconcertanti Retroscena Di Mario! (Di martedì 15 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: Mario Cusitore è tornato protagonista rivelando dettagli sulla notte passata sia con Morena sia con Margherita. Per Gemma prosegue la conoscenza con il pretendente Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stato Mario Cusitore che ha raccontato le sue recenti esterne con Morena e Margherita, aggiungendo dei particolari destinati a far discutere il pubblico. Spazio poi anche a Gemma che sta frequentando il suo pretendente Fabio. Anticipazioni Uomini e Donne: Mario dichiara di aver passato una notte di passione con Morena e Margherita! Da poco è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che si è aperta con Mario al centro dello studio. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Sconcertanti Retroscena Di Mario! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Cusitore è tornato protagonista rivelando dettagli sulla notte passata sia con Morena sia con Margherita. Per Gemma prosegue la conoscenza con il pretendente Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Al centro dell’attenzione c’è statoCusitore che ha raccontato le sue recenti esterne con Morena e Margherita, aggiungendo dei particolari destinati a far discutere il pubblico. Spazio poi anche a Gemma che sta frequentando il suo pretendente Fabio.dichiara di aver passato una notte di passione con Morena e Margherita! Da poco è stata registrata una nuova puntata di, che si è aperta conal centro dello studio.

