Ucraina la denuncia | Molte imprese Ue non rispettano le sanzioni verso la Russia

(Adnkronos) – Al Consiglio Europeo infatti si discute in questi giorni del rapporto con la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Nella bozza delle conclusioni, datata 10 ottobre, si legge che gli asset della Banca centrale russa congelati nell'Ue dopo l'invasione dell'Ucraina "dovrebbero rimanere immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione e

Ucraina - Mazzucco : "Meloni ci racconta favole sulla Russia - guerra cominciata per via dell'espansionismo a est dalla Nato con regia Usa" - VIDEO - Pe . "Nel corso dell'intervista ci ha spiegato il vero motivo per cui Putin avrebbe invaso l'Ucraina. Il regista, sceneggiatore e blogger italiano Massimo Mazzucco fa una riflessione su YouTube sull'ultima intervista di Giorgia Meloni, andata ospite nella trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro. (Ilgiornaleditalia.it)

Jared Leto promette concerti in Russia e Ucraina dopo la guerra : ira di Kyiv - com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2024 Numerosi i commenti negativi anche da parte dei cittadini ucraini, che su X si sono scagliati contro il frontman dei Thirty Seconds to Mars. «Se andrà a Mosca, però, potrà dimenticarsi di Kyiv». Eppure l’artista si è sempre schierato dalla parte dell’Ucraina durante il conflitto. (Lettera43.it)

Ucraina - Kiev rivendica abbattimento aereo militare in Russia - Il video pubblicato dalla GUR e diffuso da AP mostra quello che sembra essere un aereo in fiamme. La Direzione principale dell’intelligence ucraina (GUR) sostiene che il Tupolev Tu-134 è andato in fiamme nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. L’Ucraina ha rivendicato la distruzione di un aereo da trasporto miliare di Mosca alloggiato all’aeroporto di Orenburg, nell’omonima regione della ... (Lapresse.it)