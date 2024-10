Fanpage.it - Spende i suoi ultimi soldi per una figurina e diventa milionario: “Da una sola ho ricavato 175mila euro”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L'incredibile storia di Darmian Olivera-Bergallo, trasformatosi da immigrato negli Stati Uniti che viveva in auto a imprenditore di successo: "Ho speso tutti i mieiper una collezione da 200 euro". Nel giro di poco tempo ha creato un impero fino ad arrivare a gestire il 95% del mercato attorno al suo idolo, Leo Messi: "Mi ha voluto conoscere, mi ha firmato alcune figurine. Non so quanto valgano, ma di certo non meno di 300 mila euro l'una".