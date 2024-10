Oasport.it - Sonego-Huesler oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimi scorci di stagione anche per Lorenzo. Il torinese si ripresenta in campo all’ATP 250 di, dove andrà a confrontarsi con lo svizzero Marc-Andrea, passato dalle qualificazioni per giungere all’appuntamento con lo storico torneo svedese. Un precedente tra i due giocatori, vinto daa livello di primo turno nel 2023 all’ATP 500 di Dubai.entrambi sono in cerca di rilancio: l’uno quest’anno ha vinto a Winston-Salem, ma in linea generale non ha avuto proprio la miglior stagione della carriera, l’altro, dai suoi momenti migliori proprio all’inizio dell’anno scorso, ha perso 200 posizioni e solo ora sta risalendo la china. Il match tra Lorenzoe Marc-Andreasi giocherà domani come secondo match dalle 13:00 sul campo centrale dell’ATP di