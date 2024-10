Lopinionista.it - Sneakers SW2024, due modelli da Asics e Kiko Kostadinov

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) KOBE –Studio consolidano la propria collaborazione con il lancio di due nuovidi: UB7-S GT-2160™ e UB9-S GEL-KAYANO 20. La capsule segue la filosofia e il linguaggio del design che hanno caratterizzato fino ad oggi la partnership tra i due brand. Nuovi materiali e colori rappresentano un tributo all’eredità storica di, con l’obiettivo di definire il futuro del footwear. La collezione guarda a pratiche artigianali come la ceramica che influenzano le rifiniture opache e l’effetto slavato del colore dei due. I designer si sono lasciati ispirare dalle ceramiche Mino (lo stile più utilizzato in Giappone per quanto riguarda quest’arte), rimanendo affascinati dalle sfumature simili alla ruggine che caratterizzano queste opere, capaci di donare un colore polveroso ma permanente.