Ilgiorno.it - Si stacca un massello. Taxi ribaltato in centro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi pavè si è sollevato all’improvviso, al passaggio delin via Meravigli. Il cedimento è stato talmente rovinoso che l’auto bianca si è ribaltata a due passi dal semaforo all’incrocio con via Santa Maria Segreta: per fortuna, sia il conducente che il cliente che aveva a bordo hanno riportato solo lievi traumi e un grande spavento; il primo è stato dimesso dall’istituto clinico Città Studi dopo un rapido passaggio in pronto soccorso. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 18.30 di sabato e ha riacceso ancora una volta la polemica tra i tassisti sulla scarsa manutenzione della pavimentazione che copre molte vie del