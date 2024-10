Sentenza storica contro l’avviso di adebbito degli over 50 per rifiuto vaccinazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) ''ILLEGITTIMO L'OBBLIGO VACCINALE, TRISTE PAGINA DI UN PERIODO DI STORIA OSCURANTISTA'', lo dice un Giudice di Pace di Firenze Imolaoggi.it - Sentenza storica contro l’avviso di adebbito degli over 50 per rifiuto vaccinazione Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ''ILLEGITTIMO L'OBBLIGO VACCINALE, TRISTE PAGINA DI UN PERIODO DI STORIA OSCURANTISTA'', lo dice un Giudice di Pace di Firenze

