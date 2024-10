Sconti di pena e pioggia di scarcerazioni per alcuni fedelissimi di Messina Denaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime ore alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, il boss latitante morto in carcere, torneranno liberi. Per loro pene ridotte in appello per il venir meno di una aggravante e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo ha deciso la corte Europa.today.it - Sconti di pena e pioggia di scarcerazioni per alcuni fedelissimi di Messina Denaro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime oredi Matteo, il boss latitante morto in carcere, torneranno liberi. Per loro pene ridotte in appello per il venir meno di una aggravante e unadiper scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo ha deciso la corte

