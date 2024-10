Rugby femminile, l’Italia scavalca gli USA nel ranking mondiale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa la WXV e l’Italia ha chiuso battendo, non senza fatica, il Sudafrica, chiudendo il torneo al terzo posto. Un risultato che è valso la già scontata qualificazione ai prossimi Mondiali e che, soprattutto, porta le azzurre nella seconda fascia di merito in vista del sorteggio dei gironi. Il ranking femminile, infatti, vede l’Inghilterra confermata al primo posto, che allunga ancora sul Canada, secondo e battuto proprio dalle britanniche. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che vince contro la Francia e avvicina le canadesi per il secondo posto. Fuori dal podio c’è la Francia, quarta, mentre al quinto posto balzo in avanti dell’Australia, vittoriosa contro la Scozia. Classifica che non si muove scendendo, con l’Irlanda sesta dopo il successo sugli USA, mentre scende al settimo posto la Scozia. Oasport.it - Rugby femminile, l’Italia scavalca gli USA nel ranking mondiale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa la WXV eha chiuso battendo, non senza fatica, il Sudafrica, chiudendo il torneo al terzo posto. Un risultato che è valso la già scontata qualificazione ai prossimi Mondiali e che, soprattutto, porta le azzurre nella seconda fascia di merito in vista del sorteggio dei gironi. Il, infatti, vede l’Inghilterra confermata al primo posto, che allunga ancora sul Canada, secondo e battuto proprio dalle britanniche. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che vince contro la Francia e avvicina le canadesi per il secondo posto. Fuori dal podio c’è la Francia, quarta, mentre al quinto posto balzo in avanti dell’Australia, vittoriosa contro la Scozia. Classifica che non si muove scendendo, con l’Irlanda sesta dopo il successo sugli USA, mentre scende al settimo posto la Scozia.

