Roma-Inter le condizioni di Dovbyk migliorano? La decisione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista di, la squadra giallorossa non intende neppure pensare all’eventualità in cui il suo centravanti Artemsia costretto ai box a causa di un problema fisico. LA SITUAZIONE – La sfida tra, prevista per domenica 20 ottobre, non perderà uno dei suoi protagonisti più attesi. Si tratta dell’attaccante ucraino Artem, il quale ha accusato un problema fisico durante gli allenamenti con l’Ucraina che avrebbe potuto fargli saltare il prossimo incontro con la Repubblica Ceca. L’allarme è rientrato, con l’allenatore della sua Nazionale Sergiy Rebrov che ha deciso di convocarlo per la sfida, testimoniando in questo modo un pieno recupero del classe 1997 per i prossimi impegni.