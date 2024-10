Ranking WTA (14 ottobre 2024): Jasmine Paolini n.6, Sabalenka si avvicina al primato di Swiatek (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un primato in discussione. La polacca Iga Swiatek vede il suo trono nel tennis mondiale insidiato da una convincente Aryna Sabalenka. La bielorussa si è confermata a Wuhan giocatrice molto incisiva sul cemento. Dopo aver conquistato il successo nei due Slam sull’hard (Australian Open e US Open) e nel WTA1000 di Cincinnati, il quarto titolo di questa stagione sul tale superficie è arrivato in Cina, dove la nativa di Minsk ha sconfitto la padrona di casa Zheng Qinwen per 6-3 5-7 6-3 nell’atto conclusivo. Una replica di quanto accaduto nella Finale a Melbourne, all’inizio del 2024. Questo riscontro ha delle conseguenze nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale. Swiatek è sempre in testa con 9785 punti, ma Sabalenka è sempre più in scia (-69 punti). Vedremo se entro la fine di quest’annata ci sarà il sorpasso in vetta alla graduatoria. Oasport.it - Ranking WTA (14 ottobre 2024): Jasmine Paolini n.6, Sabalenka si avvicina al primato di Swiatek Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unin discussione. La polacca Igavede il suo trono nel tennis mondiale insidiato da una convincente Aryna. La bielorussa si è confermata a Wuhan giocatrice molto incisiva sul cemento. Dopo aver conquistato il successo nei due Slam sull’hard (Australian Open e US Open) e nel WTA1000 di Cincinnati, il quarto titolo di questa stagione sul tale superficie è arrivato in Cina, dove la nativa di Minsk ha sconfitto la padrona di casa Zheng Qinwen per 6-3 5-7 6-3 nell’atto conclusivo. Una replica di quanto accaduto nella Finale a Melbourne, all’inizio del. Questo riscontro ha delle conseguenze nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale.è sempre in testa con 9785 punti, maè sempre più in scia (-69 punti). Vedremo se entro la fine di quest’annata ci sarà il sorpasso in vetta alla graduatoria.

