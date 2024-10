Previsto maltempo da mercoledì. Da venerdì possibili temporali intensi (Di lunedì 14 ottobre 2024) I prossimi giorni saranno all'insegna del maltempo. Dopo un inizio di settimana con molte nubi, ma in un contesto asciutto, nel territorio veneziano «siamo in attesa di un cambiamento del tempo che vedrà il ritorno della pioggia, anche abbondante», spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com.Clicca Veneziatoday.it - Previsto maltempo da mercoledì. Da venerdì possibili temporali intensi Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I prossimi giorni saranno all'insegna del. Dopo un inizio di settimana con molte nubi, ma in un contesto asciutto, nel territorio veneziano «siamo in attesa di un cambiamento del tempo che vedrà il ritorno della pioggia, anche abbondante», spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com.Clicca

Meteo - previsto maltempo per domani : scatta l’allerta arancione - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora maltempo a Bologna e provincia. . Per domani, 3 ottobre, l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna) ha diramato l’allerta arancione per tutto il territorio metropolitano, oltre a diverse. (Bolognatoday.it)

"Previsto forte maltempo" - cosa non fare nella giornata di giovedì : la telefonata di allerta ai cittadini - Si annuncia un giovedì di intenso maltempo. Gli iscritti al servizio al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati informati del peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per giovedì. . Nella telefonata registrata, arrivata dal numero 0543-712200, si. (Forlitoday.it)

Annullato per maltempo il concerto di Mirko Casadei e la sua Big band previsto a Rosello per questa sera - 9 settembre - È stato annullato a causa del maltempo il concerto di Mirko Casadei e la sua Big band previsto per questa sera, 9 settembre, in piazza Municipio a Rosello. Purtroppo le condizioni meteo avverse non permettono lo svolgimento dell'esibizione, che rientra nel tour che celebra i 70 anni di Romagna... (Chietitoday.it)