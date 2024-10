Milano: Riesame su Hydra, 'c'è sodalizio tra mafie, ogni gruppo mantiene suo Dna' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Il collegio del Riesame di Milano ha ritenuto "ampiamente dimostrato che il sodalizio contestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - anche con metodi violenti o minacciosi - della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche, che sono propriamente gli ambiti di attività che, secondo il parametro normativo, tipizzano la natura mafiosa del gruppo". E' questo l'esito, comunicato in una nota dal presidente del tribunale di Milano Fabio Roia, sul Riesame chiesto dalla procura in merito all'inchiesta milanese ribattezzata Hydra. Il sodalizio "partecipato (a vari livelli) da soggetti di diversa provenienza mafiosa e con un ambito operativo si connota indubbiamente in termini mafiosi" per il collegio del Riesame. Liberoquotidiano.it - Milano: Riesame su Hydra, 'c'è sodalizio tra mafie, ogni gruppo mantiene suo Dna' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (Adnkronos) - Il collegio deldiha ritenuto "ampiamente dimostrato che ilcontestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - anche con metodi violenti o minacciosi - della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche, che sono propriamente gli ambiti di attività che, secondo il parametro normativo, tipizzano la natura mafiosa del". E' questo l'esito, comunicato in una nota dal presidente del tribunale diFabio Roia, sulchiesto dalla procura in merito all'inchiesta milanese ribattezzata. Il"partecipato (a vari livelli) da soggetti di diversa provenienza mafiosa e con un ambito operativo si connota indubbiamente in termini mafiosi" per il collegio del

Milano - tribunale del Riesame : in Lombardia esiste “supermafia” - Nelle carte sono stati documentati 21 summit tenuti nel 2020-21 fra gruppi ristretti di appartenenti nei Comuni di Dairago e Assago, nel Milanese, e 54 diverse società-imprese in comune (ristorazione, noleggio, logistica, edilizia, parcheggi aeroportuali, importazione di materiale ferrosi, sanità e piattaforme e-commerce), queste ultime sufficienti a disporre il sequestro di 225. (Lapresse.it)

Milano : Riesame - in Lombardia esiste ‘supermafia’ - accolto ricorso pm - I giudici della libertà hanno ritenuto “ampiamente dimostrato”, si legge in una nota del tribunale di Milano, che il “sodalizio contestato abbia fatto effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – anche con metodi violenti o minacciosi – della forza di intimidazione nella commissione di delitti come nella acquisizione del controllo e gestione di attività economiche” con comportamenti che ... (Lapresse.it)

