Ilrestodelcarlino.it - Matelica corsara a Roseto, per Civitanova prova d’orgoglio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)6770BASKET: Arienti 9, Caprara, Morigi 2, Cocciaretto, Perella 8, Maretto 24, Bini 2, Cecchetti NE, Mazzarese 11, Lestini 11. All.: Castorina VIGOR: Arnaldo 20, Rolli, Panzini 16, Eleonori NE, Mentonelli 4, Dieng 10, Morgillo 13, Ferretti NE, Mazzotti NE, Riccio 7, Gaeta NE, Musci NE, All.: Trullo ARBITRI: Martini, Pratola NOTE - Parziali: 21-12, 18-25, 12-11, 16-22Una stoica Halleybatteed espugna il PalaMaggetti per 67-70. Vittoria di carattere per la squadra di coach Trullo che, dopo una partenza in salita, corona una grande rimonta con l’ultimo acquisto Arnaldo e c’entra il secondo successo stagionale. I biancorossi, sempre senza Zanzottera, Musci e Mazzotti, annoverano tra le loro fila il neo arrivato Arnaldo perre ad allungare le rotazioni.