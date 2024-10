Lo scrittore Michele Marziani a Savignano conclude "Settembre di libri" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si conclude mercoledì prossimo 16 ottobre la quinta edizione di “Settembre di libri/Incontri con gli autori”: dopo gli incontri con Eraldo Baldini e Cristiano Cavina, quest’ultimo nell’ambito dell’evento “La Cucina dei libri”, tocca ora a Michele Marziani, scrittore riminese ormai trapiantato Cesenatoday.it - Lo scrittore Michele Marziani a Savignano conclude "Settembre di libri" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Simercoledì prossimo 16 ottobre la quinta edizione di “di/Incontri con gli autori”: dopo gli incontri con Eraldo Baldini e Cristiano Cavina, quest’ultimo nell’ambito dell’evento “La Cucina dei”, tocca ora ariminese ormai trapiantato

