L’eredità di Dasi non andrà persa | nuovo evento per il Pio Manzù

Non saranno la stessa cosa. Ma rappresenteranno un nuovo inizio. Appuntamento l'11 e il 12 ottobre 2025 a Rimini e a San Marino, per il nuovo evento promosso dalla Fondazione Pio Manzù e liberamente ispirato alle Biennali d'arte e alle Giornate di studio del Pio Manzù di Rimini organizzate da Gerardo Filiberto Dasi, che per quasi 50 anni hanno portato qui capi di stato, premi Nobel, grandi artisti e personaggi della cultura, dell'economia e della politica. L'annuncio è stato dato ieri al cinema Fulgor, al termine del convegno per ricordare Dasi e la sua eredità culturale a 10 anni dalla sua scomparsa.L'organizzazione dell'evento del 2025, Il respiro dell'umanità (titolo anche del convegno di ieri) sarà affidata a una nuova associazione culturale che riunirà accademici, artisti e intelletuali.

