Lavoro Inail | in 2023 incidenti mortali in calo -95%

"Dall'analisi dell'andamento infortunistico e tecnopatico, a cui la nuova Relazione annuale" Inail "dedica un focus di approfondimento specifico, emerge che nel 2023 le denunce di infortunio hanno registrato una diminuzione sia dei casi in complesso sia di quelli mortali rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, gli infortuni denunciati sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Gli infortuni riconosciuti sul Lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui il 18,1% avvenuti "fuori dall'azienda", cioè "in occasione di Lavoro con mezzo di trasporto" o "in itinere", nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di Lavoro.

**Infortuni : Inail - 680 denunce con esito mortale in primi 8 mesi 2024 - +23 sul 2023** - Nei primi otto mesi del 2023 risultavano nove denunce di incidenti plurimi, per un totale di 22 decessi, di cui la metà con mezzo di trasporto coinvolto (stradali, ferroviari, ecc. Tra i settori con più decessi avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano le Costruzioni con 92 casi (contro i 72 del 2023), il comparto manifatturiero con 60 decessi denunciati (56 nel 2023), il Trasporto e ... (Liberoquotidiano.it)

Nei primi 7 mesi dell’anno 577 morti sul lavoro - in aumento rispetto al 2023 : i dati dell’Inail - In aumento del 22,6% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 54. 471. Rapportando il numero dei casi mortali agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), si nota come l’incidenza scenda da 2,59 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat del 2019 a 2,40 del 2024 (-7,3%), mentre aumenta dello 0,8% rispetto al 2023 (da 2,38 a 2,40). (Ilfattoquotidiano.it)

Denunce di infortunio INAIL - in occasione di lavoro o in itinere percentuale in aumento rispetto al 2023. I dati - 823 denunce di infortunio, con un incremento dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati Inail, nei primi sette mesi del 2024 sono state presentate 350. I dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Denunce di infortunio INAIL, in occasione di lavoro o in itinere percentuale in aumento rispetto al 2023. (Orizzontescuola.it)