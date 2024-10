Lettera43.it - L’asse con Israele condanna gli Usa all’isolamento

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Qualche giorno dopo la carneficina di Hamas del 7 ottobre, Benjamin Netanyahu si lanciò in una sinistra profezia: «La nostra risposta cambierà il Medio Oriente». Oltre un anno dopo, questo “cambiamento” ha avuto conseguenze nefaste per la regione, e ricadute pensanti sulle diplomazie die Stati Uniti. Quello tra Usa epoco alla volta si è rivelato infatti un vincolo sterile e pericoloso che se da un lato ha mostrato i continui errori dell’amministrazione Biden, dall’altro ha gettato le basi per un isolamento dei due Paesi. Benjamin Netanyahu (Getty Images).Netanyahu sfida apertamente l’Onu e strappa con l’Europa L’ultima conferma di questa rottura tra Tel Aviv e il resto della comunità internazionale è il braccio di ferro tra il governo di Netanyahu e l’Onu intorno alla missione Unifil presente lungo il confine trae Libano.