L' arte del restauro | organizzato un convegno a Firenze

Firenze, 14 ottobre 2024 – Domani, martedì 15 ottobre (ore 17:30) The Artists' Palace Florence - Salone dei libri antichi (piazza San Lorenzo 6, Firenze) ospiterà l'incontro "L'arte del restauro: cosa significa prendersi cura di un'opera d'arte" promosso da Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini Odv e Associazione Insieme per San Lorenzo. Un appuntamento dedicato a una delle eccellenze di Firenze, l'arte del restauro, con al centro alcuni importanti interventi raccontati dalla voce degli stessi protagonisti.

