La Cina circonda Taiwan | simulazioni di attacchi sbarchi e conquista militare dell’isola video

Si stringe il cerchio intorno al Taiwan. Aerei e navi da guerra sono stati mobilitati dalle forze armate cinesi per "esercitazioni militari", che secondo il ministero della Difesa di Pechino "servono a mettere alla prova le capacità operative congiunte delle truppe del teatro di comando". Le manovre si svolgono in nove zone attorno a Taiwan: due al largo della costa orientale, tre al largo della costa occidentale, una al nord e tre attorno alle isole controllate da Taipei. Si concentrano su pattugliamenti di prontezza al combattimento mare-aria, la simulazione di blocchi di porti e aree chiave, di attacchi contro obiettivi marittimi e terrestri e sulla "acquisizione completa del campo di battaglia", a quanto riferito dalle forze armate cinesi.

