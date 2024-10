Ilfoglio.it - Italiano o no: scusate ma, di preciso, cosa ce ne facciamo di Cristoforo Colombo?

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ma, dice nedi? Mi spiego meglio: una ricerca dell’Università di Granada ipotizza che, su non so quale base genetica, il grande navigatore sarebbe stato in realtà spagnolo, e qui tutti a scandalizzarsi rivendicandone l’italianità. Eppure, anche se questa nuova ipotesi fosse vera,cambierebbe in concreto? Secondo la tradizione comunemente accettata – per intenderci, quella dei sussidiari delle elementari –era nato in una repubblica indipendente, impegnata per secoli a combattere altre città della penisola, Pisa e Venezia in primis, giungendo fino ad allearsi con Costantinopoli pur di affossarle. Era ancora bambino quando Genova divenne feudo francese.