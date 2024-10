Il cardinale Zuppi incontra il ministro Lavrov a Mosca (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il cardinale Matteo Zuppi ha incontrato oggi a Mosca il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con il quale ha discusso "la cooperazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto in Ucraina" e altre questioni sulla scena internazionale. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. Mosca ha sottolineato "lo sviluppo costruttivo del dialogo tra Russia e Vaticano". Quotidiano.net - Il cardinale Zuppi incontra il ministro Lavrov a Mosca Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) IlMatteohato oggi aildegli Esteri russo Serghei, con il quale ha discusso "la cooperazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto in Ucraina" e altre questioni sulla scena internazionale. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo.ha sottolineato "lo sviluppo costruttivo del dialogo tra Russia e Vaticano".

"La Chiesa italiana non fa ingerenza - e se qualcuno lo pensa è un problema suo". Parla il cardinale Zuppi - Bologna. I rapporti con il governo Meloni suono buoni, ma “quel che ho detto sul premierato lo ridirei tuttora”. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, parla c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

“Urgenza educativa” per i giovani : l’appello del Cardinale Zuppi contro la violenza e l’individualismo - Zuppi ha puntato il dito contro una società "senza punti di riferimento stabili", dominata dalla "logica della prestazione" e dalla ricerca di un "illusorio godimento". L'articolo “Urgenza educativa” per i giovani: l’appello del Cardinale Zuppi contro la violenza e l’individualismo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

