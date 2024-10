G7 disabilità, i grandi del mondo si confrontano in Umbria. Il ministro Locatelli: "Da questo momento storico non si torna indietro" (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Benvenuti a tutti i colleghi che sono qui oggi perché oggi è un punto importante della storia dopo il quale credo che non torneremo indietro”. Lo ha detto la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, nel suo saluto dal palco di Assisi del G7 inclusione e disabilità. “Oggi siamo qui tutti Perugiatoday.it - G7 disabilità, i grandi del mondo si confrontano in Umbria. Il ministro Locatelli: "Da questo momento storico non si torna indietro" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Benvenuti a tutti i colleghi che sono qui oggi perché oggi è un punto importante della storia dopo il quale credo che non torneremo”. Lo ha detto la ministra per le, Alessandra, nel suo saluto dal palco di Assisi del G7 inclusione e. “Oggi siamo qui tutti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Locatelli ad Assisi - si apre G7 inclusione e disabilità - Gli stand delle varie associazioni sono posizionati lungo viale San Francesco, ad Assisi. La mattinata è proseguita con l'annullo filatelico dedicato all'evento. . Con la visita della ministra Alessandra Locatelli agli stand delle varie associazioni allestiti ad Assisi si è di fatto aperto il G7 inclusione e disabilità che per tre giorni porta in Umbria ministri e rappresentanti istituzionali da ... (Quotidiano.net)

VIDEO G7 Inclusione e disabilità : la ministra Locatelli a Perugia - Oggi, giovedì 10 ottobre, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha svelato a Perugia il programma del primo G7 Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Durante la conferenza stampa, Locatelli ha detto: “Il territorio umbro è davvero... (Perugiatoday.it)

Cannara - la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli inaugura la festa della cipolla - Con la cena inaugurale al Cortile antico, lunedì 2 settembre, ha preso il via la 42esima Festa della cipolla di Cannara, organizzata dall’Ente Festa della cipolla con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini e in programma fino al 15 settembre (con una pausa lunedì 9). Tantissimi gli... (Perugiatoday.it)