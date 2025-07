Valerio si lascia andare con Ary, dopo il tradimento chiede il falò di confronto con Sarah. I fan di Temptation Island non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà stasera nella sesta puntata, a quanto pare ci sarà il falò di confronto tra Valerio e Sarah. A lasciarsi sfuggire l’indiscrezione ci ha pensato Roberto D’Agostino, queste le sue parole: “Il viaggio dei sentimenti della coppia subirà un’accelerata inaspettata a causa della tentatrice Ary. Valerio e Ary, infatti, si uniranno a tal punto che la loro unione ‘sfocerà in un tradimento’ e chiederà così il falò di confronto con Sarah per poter definitivamente chiudere con lei e lasciare il villaggio con Ary”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Temptation Island, Valerio ha tradito Sarah: lui chiederà il falò di confronto