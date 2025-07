Matteo Salvini alla festa della Lega a Cervia | programma e ospiti

Ravenna, 29 luglio 2025 – AprirĂ giovedì 31 luglio la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia-Milano Marittima, che durerĂ fino a domenica 3 agosto. Qui si daranno dunque appuntamento i big della Lega, esponenti della politica e delle forze sociali, amministratori pubblici, giornalisti e opinionisti televisivi. Alla prima serata ci sarĂ anche il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini. “Il padiglione sarĂ posizionato sul canale di Cervia – aveva giĂ spiegato il deputato e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone – dalla parte dove si erge la Torre San Michele, in piazza M. Maffei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini alla festa della Lega a Cervia: programma e ospiti

