Chiese di Gerusalemme | violenze dei coloni israeliani è allarme

Profonda preoccupazione in seguito all'ennesimo violento assalto che ha preso di mira la cittĂ cristiana di Taybeh, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Chiese di Gerusalemme: violenze dei coloni israeliani, è allarme

Cisgiordania, solidarietĂ delle chiese di Gerusalemme a comunitĂ Taybeh - Visita di solidarietĂ da parte dei patriarchi e dei capi delle Chiese di Gerusalemme alla comunitĂ di Taybeh, in Cisgiordania, presa di mira dagli attacchi dei coloni israeliani.

Israele, il ministro Saar: "Lo Stato di Palestina non si farĂ " | Le Chiese di Gerusalemme lanciano l'allarme "per i sistematici abusi dei coloni" - "Incitano alla pulizia etnica a Gaza": l'Olanda dichiara i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich "personae non gratae".

Le chiese bruciate in Cisgiordania sono un problema. Le violenze dei coloni non aiutano a difendere la causa d'Israele nel conflitto in corso. L'intervento dei patriarchi e dei capi delle Chiese di Gerusalemme

Il cardinale e patriarca di Gerusalemme: la soluzione dei due Stati è quella ideale, ma ora Israele la rifiuta. Va trovata una formula creativa. A nord della Striscia la gente è allo stremo

Aiutò i vincitori del premio Oscar No Other Land, ucciso da coloni israeliani - Aumentano gli abusi dei coloni in Cisgiordania, l'allarme delle Chiese di Gerusalemme ... Si legge su rainews.it

Cisgiordania, coloni attaccano il villaggio palestinese cristiano di Taybeh: auto a fuoco e scritte sui muri - “Condanniamo questo attacco terroristico e chiediamo un’indagine internazionale, giustizia per i responsabili e azioni concrete contro chi istiga all’odio”. Secondo blitzquotidiano.it