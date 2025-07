LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | subito d’Ambrosio e Quadarella!Più tardi Ceccon Cerasuolo e Bottazzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLA NOTTE IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 12.45: Si parte dai 200 stile libero uomini con Carlos D'Ambrosio protagonista. Non è tra i favoriti ma proverà a migliorarsi ulteriormente 12.43: L'Italia ha iniziato benissimo l'appuntamento iridato con tre medaglie, l'argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi e il bronzo di ceccon nei 50 farfalla, e dieci posti in finale conquistati. 12.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore.

