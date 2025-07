Leoni Inter la Juve vicina al sorpasso definitivo | il difensore convinto da questa proposta il motivo

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il futuro di Giovanni Leoni continua ad animare il mercato dei giovani talenti italiani, e stavolta è la Juventus a provare a inserirsi nella corsa al centrale classe 2006 del Parma. Come riportato oggi da Tuttosport, il club bianconero starebbe valutando un’operazione in chiave 2026, puntando su un progetto a lungo termine che permetterebbe al giocatore di restare ancora un anno in Emilia, evitando un salto immediato in una big che potrebbe ridurlo al ruolo di riserva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, la Juve vicina al sorpasso definitivo: il difensore convinto da questa proposta, il motivo

In questa notizia si parla di: leoni - inter - difensore - juve

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

#Calciomercato bollente per Giovanni Leoni! Nicolò Schira svela: Juve, Inter e Milan si contendono il difensore del Parma! Juve punta su un prestito fino al 2026 Inter vuole chiudere subito Milan attende il momento giusto Chi vincerà questa co Vai su Facebook

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma Vai su X

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma; Leoni, la strana estate: tra permanenza al Parma e il sogno Inter, Juve o Milan; Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma.

Leoni alla Juve: il grande ‘rivale’ per arrivare al difensore è… questo allenatore! Sta spingendo fortissimo per strapparlo alla concorrenza bianconera - Sta spingendo fortissimo per strapparlo alla concorrenza bianconera Il futuro di Giovanni Leoni all’Inter si gioca su un doppi ... Scrive juventusnews24.com

Leoni, Inter avanti ma la strategia Juve può prendere piede: lo scenario - Certo: al saldo di eventuali cessioni, che comporterebbero l’obbligo di un rimpiazzo in entrata. Secondo tuttosport.com