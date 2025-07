Dazi l' Ue frena gli Usa | L' intesa non è giuridicamente vincolante

L'Unione europea ha pubblicato una nota informativa sul patto sui dazi siglato domenica in Scozia. Nel testo sono confermati i punti e le percentuali già emersi a Bruxelles nella mattinata, ma restano differenze rispetto alla scheda informativa diffusa ieri sera dalla Casa Bianca. Tra i punti non concordanti tra i due testi i dazi su chip e farmaci, che secondo l'esecutivo comunitario al momento non sono tassati. Nella nota Ue inoltre non compare alcun impegno di Bruxelles sulla digital tax. Inoltre l'Europa ha spiegato che l'accordo "non è giuridicamente vincolante" e che continueranno i negoziati tra Washington e Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

