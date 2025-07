Medvedev alza la tensione con gli Usa | Ultimatum di Trump è un passo verso la guerra

L'ultimatum di Donald Trump a Mosca è un ulteriore passo verso la guerra. Il monito di Mosca agli Stati Uniti arriva per voce dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev, da sempre uno dei falchi più spietati al fianco di Vladimir Putin. L'avvertimento di Medvedev segue le parole pronunciate ieri dal capo della Casa Bianca, che si è detto pronto a ridurre da 50 a 10-12 giorni il tempo concesso a Mosca per arrivare alla pace con l'Ucraina. "Sono deluso da Putin", ha detto Trump. Intanto il conflitto continua a mietere vittime. Nella notte almeno venti persone sono morte e 43 sono rimaste ferite in Ucraina nei raid russi sulle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medvedev alza la tensione con gli Usa: “Ultimatum di Trump è un passo verso la guerra”

Medvedev a Trump,l'unica cosa brutta è III guerra mondiale - "Riguardo alle parole di Trump su Putin che 'gioca col fuoco' e sulle 'cose davvero brutte' che stanno accadendo in Russia.

Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | Medvedev a Trump: l'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale - Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata".

Trump a Putin: "Gioca con il fuoco" | Medvedev risponde al presidente Usa: "L'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale" - Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata".

Ucraina, Medvedev contro ultimatum Trump su cessate il fuoco: “Passo verso la guerra, la Russia non è Israele o l’Iran” Vai su X

Trump: «Deluso da Putin, 10-12 giorni da oggi per la tregua». Medvedev: «Ogni suo ultimatum un passo verso la guerra»; Media, gli Usa schierano armi nucleari in Gb: Segnale a Putin. Ultimatum di Trump - Il Cremlino lamenta un rallentamento nei colloqui con gli Stati Uniti; Medvedev, 'ogni ultimatum di Trump un passo verso la guerra'.

Medvedev: "Ultimatum Trump passo verso guerra". 20 morti in raid russi nella notte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medvedev: 'Ultimatum Trump passo verso guerra'. tg24.sky.it scrive

Trump accorcia l’ultimatum a Putin: pace o sanzioni in 12 giorni - Trump lancia un nuovo ultimatum alla Russia: 10 giorni per la pace in Ucraina o scatteranno sanzioni severe. Secondo msn.com