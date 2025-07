Greison bersagliata per l’abito Vannacci la difende | ‘Il patriarcato non c’entra’

L'intervento di Gabriella Greison alla cerimonia di laurea dell'Università di Messina ha scatenato una polemica sui social a causa del suo abbigliamento. Tra commenti sessisti e prese di posizione pubbliche, la scienziata ha risposto con fermezza, mentre Vannacci ha respinto il riferimento al patriarcato. Il dibattito ha oscurato il contenuto del messaggio rivolto ai neolaureati

Roberto Vannacci difende Gabriella Greison dai commenti sessisti: “Era vestita benissimo, il patriarcato non c’entra”. Bufera social per l’abbigliamento della scienziata madrina dei laureati messinesi - L'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha preso posizione sulla vicenda che ha coinvolto Gabriella Greison, la fisica e divulgatrice scientifica finita al centro di commenti sessisti per il suo abbigliamento durante la cerimonia di laurea all'Università di Messina.

CASO GREISON, VANNACCI: - "La politica si occupa di tutto quindi si può occupare anche di questa questione.