Io preso a calci davanti a mio figlio perché ebreo Ha pianto per ore In Italia mi sentivo al sicuro | Padre e figlio con la kippah aggrediti

Il 52enne francese di origini ebree aggredito nella stazione di servizio a Milano: ¬ęHo gridato Police, Police, mi hanno colpito come animali. La polizia ha minimizzato¬Ľ. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - ¬ęIo, preso a calci davanti a mio figlio perch√© ebreo. Ha pianto per ore. In Italia mi sentivo al sicuro¬Ľ | Padre e figlio con la kippah aggrediti

