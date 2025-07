Dazi Usa al 15% l’allarme di Confartigianato | Non sarà indolore per le imprese di Chieti e L’Aquila

L’accordo che introduce dazi al 15% sulle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti pone fine a mesi di incertezza, ma rappresenta un duro colpo per le imprese abruzzesi. A lanciare l’allarme è Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, che sottolinea come il mercato statunitense sia il secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: imprese - dazi - allarme - confartigianato

Dazi e impatto sulla filiera sportiva: cosa succederà alla competitività delle imprese italiane? - È notizia di qualche giorno fa la richiesta promossa dalla Footwear Distributors and Retailers of America in merito alla possibilità di esentare dalle politiche restrittive il comparto della calzatura sportiva, e in generale dei beni di consumo di base.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità » di fronte alle minacce di Trump.

ECONOMIA Confartigianato Imprese: l’82% dell’export italiano di autoveicoli verso gli Stati Uniti parte dalla Regione Emilia-Romagna. Moda e meccanica i settori più vulnerabili Vai su Facebook

Dazi Usa al 15%, l’allarme di Confartigianato: Non sarà indolore per le imprese di Chieti e L’Aquila; Dazi Usa al 15%: l’Abruzzo rischia grosso, allarme di Confartigianato; Trump-Ue, dazi al 15%. Allarme degli artigiani veneti: «Rischio effetto domino».

I dazi preoccupano le imprese, 'servono sostegni' - Il mondo delle imprese accoglie con preoccupazione l'annuncio dell'accordo raggiunto in Scozia tra Stati Uniti e Unione europea per l'introduzione ... Riporta ansa.it

Dazi, Confartigianato: a rischio 25mila imprese con 56,4 miliardi di euro in export diretto in Usa - “In attesa dell’incontro di oggi tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, cresce la preoccupazione tra le imprese italiane per l ... Si legge su informazione.it