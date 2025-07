Nomina in ruolo da GPS sostegno 2025 | i chiarimenti su procedure e scadenze

Si avvicina la scadenza per la domanda di nomina in ruolo da GPS sostegno per l’anno scolastico 202526. Gli aspiranti docenti devono presentare l’istanza online, indicando fino a 150 preferenze, per ottenere un contratto a tempo determinato che potrĂ essere trasformato in indeterminato dopo il superamento dell’anno di prova. La procedura di candidatura Gli aspiranti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: nomina - ruolo - sostegno - chiarimenti

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo? - Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrĂ ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie.

Immissioni in ruolo docenti: attenzione alla nomina d’ufficio. Mancata presa di servizio equivale a rinuncia. Conseguenze - Il docente destinatario di immissione in ruolo che non prende servizio nella sede assegnata è considerato rinunciatario e, conseguentemente, viene depennato dalla graduatoria da cui è stato individuato.

Docenti, nuovo termine di 5 giorni per accettare la nomina in ruolo: cosa cambia. Pillole di Question Time - Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alle procedure di immissione in ruolo del personale scolastico.

INDIRE ha aperto le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attivitĂ di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono... Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: OBBLIGO accettazione/rifiuto nomina: mail + PDF per conferma arriva dopo i 5 giorni utili per procedura. CHIARIMENTI; GPS I fascia sostegno: candidati inclusi con riserva non possono partecipare per il ruolo; sì alle supplenze [Chiarimenti]; Supplenze e nomine GPS I fascia per il ruolo: possibile esprimere l'intera provincia con un'unica preferenza [Indicazioni e chiarimenti].

Ruolo da GPS sostegno 2025, nomine possibili già dal 1° agosto ed entro il 13. 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare. Chi rinuncia non partecipa alle supplenze - 00 la domanda per la richiesta di nomina per il ruolo da GPS sostegno prima fascia + elenco aggiuntivo per l'anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it

Assunzioni docenti da GPS sostegno: chiarimenti sulla procedura e risposte ai quesiti più comuni - Scopri tutto sulle assunzioni da GPS sostegno e i requisiti per coprire i posti vacanti nel sistema scolastico italiano. Si legge su informazionescuola.it