Meteo torna il sole sull’Italia ma nel weekend è atteso un nuovo peggioramento

Dopo il clima quasi autunnale che ha aperto la settimana – tra piogge, temporali e un brusco calo delle temperature – l’estate è pronta a riprendersi la scena. Sull’Italia si riaffaccia infatti l’anticiclone delle Azzorre, che porterà con sé giornate più stabili, soleggiate e termicamente gradevoli, senza gli eccessi afosi delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, torna il sole sull’Italia ma nel weekend è atteso un nuovo peggioramento

