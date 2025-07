Pichetto Fratin a sorpresa | Sarebbe stato meglio se avesse vinto Kamala Harris

Chi l'avrebbe mai detto. C'è qualcuno che, dopo l' accordo Ue-Stati Uniti sui dazi, ha detto che «sarebbe stato meglio avesse vinto Kamala Harris ». Questo qualcuno è membro del governo italiano, di più, un ministro. Parole che stonano con il diktat della maggioranza, quelle di Gilberto Pichetto Fratin che, intervistato da La Stampa, ha detto: «Io sono affezionato ad un'idea diversa dei conservatori americani. Diciamoci la verità , se avesse vinto Kamala Harris avremmo forse avuto meno problemi, perché più in continuità con le tradizioni del passato». Sul recente compromesso raggiunto tra Washington e Bruxelles che introduce dazi del 15 per cento su molte importazioni europee, ha osservato: «È una mediazione.

